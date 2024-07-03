В Сбере назвали положительной практику бесплатных переводов себе из других банков

Сбер не почувствовал негативных изменений после ввода бесплатных переводов себе до 30 млн рублей в месяц из разных банков, рассказал в интервью газете «Известия» первый зампред Сбера Кирилл Царев.

«Мы отмечаем приток средств на счета в Сбере после ввода бесплатных переводов себе», — сказал Царев.

Напомним, с 1 мая 2024 года банки обязаны предоставлять клиентам возможность переводить до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках бесплатно. В Сбере доступы бесплатные переводы до 30 млн рублей самому себе по номеру счета или по СБП.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки планируют создать альтернативу СБП.