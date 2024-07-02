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Глава ФРС призвал «что-то делать» с госдолгом США

Глава ФРС Пауэлл: уровень госдолга США нельзя поддерживать, нужно что-то делать

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John Minchillo/AP

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости что-то предпринять для снижения уровня госдолга страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже», – сказал Пауэлл на форуме Европейского центробанка. Он отметил, что нынешняя ситуация с государственными займами неприемлема.

По информации американского казначейства, уровень американского государственного долга уже превышает $34,7 трлн.

В июне в Международном валютном фонде (МВФ) предсказали увеличение доли госдолга США к ВВП до 140%. Данную тенденцию эксперты фонда назвали угрозой мировой экономике, отметив, что, в целом, риски остаются умеренными.

До этого в МВФ заявили, что большинство стран мира, включая западные, находятся в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга.

Ранее в МВФ рассказали о возможностях США снизить госдолг

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