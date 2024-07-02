Экономист предрек повышение ключевой ставки ЦБ в июле

На очередном заседании, которое состоится в конце июля, Банк России может увеличить ключевую ставку с 16 до 17-18%. Такой прогноз в интервью «Москве 24» дал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Однозначно в июле будет повышение ключевой ставки — об этом уже говорила [глава ЦБ РФ Эльвира] Набиуллина. Оценочно — от 100 до 200 базисных пунктов. То есть с 16% они могут поднять до 17 или даже 18%. Повышение ставки — это реакция на продолжающийся инфляционный фон, который у нас не снижается», — отметил Остапкович.

Он добавил, что падение ключевой ставки ЦБ до конца 2024 года маловероятно, поскольку пока нет фундаментальных факторов для снижения инфляции.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев до этого прогнозировал, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки в середине следующего года и снизит ее к концу 2025-го до 10%.

По его словам, проинфляционными факторами выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, геополитические риски и риски ослабления рубля, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках большого числа льготных программ.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.