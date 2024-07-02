Бизнес Германии начал нарушать негласный запрет на производство оружия

Компании Германии все чаще отказываются от запретов на оборонные контракты на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом сообщает The Financial Times.

В частности, на минувшей неделе производитель двигателей Deutz объявил о планах по выпуску моторов для танка вместе с производством мотоциклов. Акции компании взлетели на 20%.

Производитель лазеров Trumpf и фирма-производитель комплектующих Hawe Hydraulik также рассматривают возможность заключения оборонных контрактов.

По мнению бывшего директора Немецкого совета по международным отношениям Клювера Эшбрука, в Германии очень быстро отказываются от традиционного отношения к оборонному сектору.

Наиболее громким случаем стало объявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании фонда объемом €100 млрд для усиления обороны страны и бундесвера. Также впервые в новейшей истории Германия планирует отправить бронетанковую бригаду на постоянную дислокацию за пределами страны — в Литву.

В компании Daimler Truck, которая объявила о контракте на поставку войскам Канады 1,5 тысячи грузовиков, отметили, что события на Украине повысило осознание того факта, что свободу необходимо защищать военными средствами.

Ранее власти Германии объяснили правила применения оружия, переданного ВСУ.