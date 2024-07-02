Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg назвал последствия отмены льготной ипотеки в России

Bloomberg: российский рынок недвижимости ожидает застой

close
100%
Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Российский рынок недвижимости, который был одним из ключевых двигателей экономики РФ в последние два года, ждут месяцы неопределенности в связи с отменой льготной ипотеки, прогнозируют аналитики Bloomberg.

В ближайшие 6–8 месяцев рынок может столкнуться с застоем, пока население привыкает к новым условиям, отмечают эксперты. Новое строительство замедлится на фоне низких продаж и сокращения потоков на эскроу-счета застройщиков, при этом снижение цен маловероятно, считают они.

Банк России ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля до 7–12% в текущем году с 30% в 2023 году.

Объем строительства в России за последние два года вырос на 16%. Количество нового жилья в прошлом году стало самым высоким с 1990-го. Покупка недвижимости в 2023-м составила 11% ВВП.

Подробнее об отмене льготной ипотеки в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зумеры назвали условия аренды мечты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами