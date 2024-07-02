Bloomberg назвал последствия отмены льготной ипотеки в России

Российский рынок недвижимости, который был одним из ключевых двигателей экономики РФ в последние два года, ждут месяцы неопределенности в связи с отменой льготной ипотеки, прогнозируют аналитики Bloomberg.

В ближайшие 6–8 месяцев рынок может столкнуться с застоем, пока население привыкает к новым условиям, отмечают эксперты. Новое строительство замедлится на фоне низких продаж и сокращения потоков на эскроу-счета застройщиков, при этом снижение цен маловероятно, считают они.

Банк России ожидает замедление темпов роста ипотечного портфеля до 7–12% в текущем году с 30% в 2023 году.

Объем строительства в России за последние два года вырос на 16%. Количество нового жилья в прошлом году стало самым высоким с 1990-го. Покупка недвижимости в 2023-м составила 11% ВВП.

Подробнее об отмене льготной ипотеки в России — в материале «Газеты.Ru».

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