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Российский дипломат прокомментировал включение РФ в число стран с высокими доходами

Дипломат Ульянов: санкции Запада против России оказались неэффективными

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Включение Всемирным банком Российской Федерации в число государств с высокими доходами населения демонстрирует неэффективность санкций Запада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что Всемирный банк только что перевел РФ из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. По его словам, такое изменение показывает, что антироссийские санкции не являются эффективными.

Ульянов заявил, что «обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско».

До этого сообщалось, что Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. На каждого жителя России приходится $14 250 валового дохода.

30 июня сообщалось, что Запад потерял товаров на $256 млрд из-за санкций против РФ.

Ранее в МИД заявили, что санкции не помешают России продавать ресурсы за рубеж.

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