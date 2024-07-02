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Акции украинского олигарха переданы в доход России

ФССП: акции двух компаний украинского олигарха Коломойского переданы в доход РФ

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Михаил Маркив/РИА Новости

Российские приставы изъяли и передали в доход страны акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу. Об этом заявил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, слова которого передает РИА Новости.

Такое решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи. В доход государства переданы акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ» в связи с экстремистской деятельностью Коломойского и его партнеров.

В мае находящемуся под стражей Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение.

Бизнесмену грозит пожизненное заключение на основе новых материалов следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины. Издание отмечает, что сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу и предъявили фигуранту обвинение по статье о покушении.

До этого Шевченковский районный суд в Киеве разрешил перевозить Коломойского из СИЗО в частную клинику лечиться. Контроль соблюдения прав подозреваемого при предоставлении ему необходимой медпомощи судебная инстанция возложила на прокуратуру.

Ранее в США сделали прогноз по завершению конфликта на Украине.

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