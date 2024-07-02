Россияне почувствовали рост зарплат

Почти треть — 29% — опрошенных россиян рассказали, что за последние три месяца их трудовые доходы выросли. Такие данные приводят исследователи Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок и Марина Лопатина. Исследование есть у «Газеты.Ru».

В 2023 году таковых было 17%. В 2024 году 29% респондентов отмечали рост зарплат в феврале, а 23% — в апреле.

«Несмотря на определенный рост заработных плат в конце прошлого — начале этого года, отмечается и рост негативных настроений касательно будущей динамики оплаты труда. В апреле 2024 года доля ожидающих, что в ближайшем будущем их заработки будут расти, снизилась до 20% — это на 4 процентных пункта ниже, чем в начале текущего года», — отметил Ляшок.

Исследователи объяснили негативные настроения сезонным фактором: рост зарплаты чаще ожидается зимой или осенью, а не летом.

Исследование было проведено в июне 2024 года. В основе исследования — несколько волн телефонных опросов, проведенных с марта 2022 по апрель 2024 года, в которых приняли участие почти две тысячи человек.

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