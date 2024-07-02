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Россияне рассказали, на какие цели они берут займы

Половина опрошенных россиян берут займы «до зарплаты» на текущие расходы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Для половины опрошенных россиян (49,3%) наиболее привлекательным остается краткосрочный заем «до зарплаты» в размере до 30 тыс. руб. на один месяц с возвратом всей суммы сразу. Чаще всего граждане тратят его на покрытие текущих расходов или непредвиденных трат. Это следует из опроса компании «Робот Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

43% респондентов покрывают за счет займа «до зарплаты» текущие расходы, а 20,2% — непредвиденные траты. В топ-5 целей также вошли покупка одежды (6,2%), лечение (5,9%) и оплата других кредитов (4,5%).

39,1% опрошенных берут среднесрочный заем на сумму до 100 тыс. руб. на один год с погашением по графику. За счет таких микрокредитов россияне также закрывают текущие нужды (21,9%) и непредвиденные расходы (15,2%). Однако клиенты используют их куда чаще, чем короткие займы, для крупных трат — покупка гаджетов или дорогостоящей техники (11,8%), ремонт машины (10,1%) или ремонт квартиры (9,3%).

Каждый десятый респондент предпочитает POS-заем, который можно оформить прямо в магазине при покупке товара и выплачивать в рассрочку.

Исследование проводилось путем опроса подписчиков официального сообщества «Займер» «ВКонтакте» в июне 2024 года. Респондентами стали более 2 тыс. человек.

Ранее стало известно, кому банки выдали самые крупные кредиты.

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