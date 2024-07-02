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Россиянам назвали справедливый размер социальной пенсии

Экономист Мазур: справедливой была бы социальная пенсия более 19242 рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Справедливая сумма социальной пенсии по старости должна начинаться с 19 242 руб., то есть минимум на 6 тыс. руб. больше, чем сейчас. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

«Действующая система социальных пенсий далека от совершенства даже с учетом доплат для неработающих пенсионеров до прожиточного минимума, который для пенсионеров в 2024 году составляет 13 290 руб. Это очень мало с учетом сложившихся цен на товары, услуги, лекарственные средства. Относительно справедливым и универсальным может стать размер социальной пенсии для неработающих россиян в 2024 году, приравненный к минимальному размеру оплаты труда», — сказала экономист.

По ее словам, именно с одного размера МРОТ должен начинаться минимальный размер социальной пенсии. Соответственно, социальная пенсия для неработающих россиян в 2024 году должна начинаться с 19 242 руб. Исходя из этого, максимальный размер социальной пенсии для неработающих россиян в 2024 году с точки зрения справедливости должен составлять три МРОТ, то есть 57 726 руб., оценила Мазур.

Она назвала действующие размеры социальных пенсий, даже с учетом их индексации с 1 апреля 2024 года, несправедливыми: минимальный размер социальной пенсии начинается с 6 573,39 руб. для инвалидов третьей группы, а максимальный составляет 18 559,82 руб. для инвалидов с детства и инвалидов первой группы. Приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине тоже не будет справедливым, сочла экономист. По ее мнению, методика формирования и расчета потребительской корзины не совершенна и вызывает очень много вопросов.

Социальная пенсия по старости назначается мужчинам от 70 лет и женщинам от 65 лет, если у них нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии.

Ранее россиянам рассказали, кто может получить двойную пенсию в 2024 году.

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