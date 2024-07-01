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Россельхознадзор обвинил ЕС в саботаже поставок российской рыбы

Россельхознадзор: ЕС саботирует поставки российской рыбы на рынки Европы

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Shutterstock

Евросоюз саботирует решение проблемы с разрешением рыбопромышленным компаниям из России поставлять продукцию на западные рынки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей «Россельхознадзора».

Представители Всемирной торговой организации (ВТО) на заседании комитета по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС-комитет) согласились, что представители ЕС оставили без внимания «конструктивный подход» к решению данного вопроса и проигнорировали проведение двусторонней встречи, которую предложил Россельхознадзор.

Российская сторона в свою очередь заявила, что одобрила поставки отечественной животноводческой продукции на рынки ЮАР и Индонезии.

В мае стало известно, что российские рыбаки ищут новые рынки сбыта из-за закрытия США и ЕС. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила Россельхознадзору ускорить работу по открытию рынков Индии, Чили, Перу, Малайзии, Аргентины, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии и Омана.

Ранее в России начали маркировать красную и черную икру.

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