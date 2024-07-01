Немецкий концерн получил рекордный заказ на военные грузовики

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от вооруженных сил Германии (бундесвер) заказ на поставку 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму €3,5 млрд. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

«Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства», — отметили в Rheinmetall.

По условиям контракта 250 грузовиков должны быть готовы уже до конца года.

20 июня Rheinmetall сообщил о получении заказа на поставку 155-миллимитровых снарядов в размере €8,5 млрд. Отмечается, что помимо основного заказчика, немецкой армии, снаряды также заказали вооруженные силы Дании, Нидерландов и Эстонии. При этом в объявлении оборонного концерна прямо говорится о том, что часть поставленных снарядов будет переправлено на Украину.

12 июня министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о скором открытии Rheinmetall первых заводов в стране.

Ранее Rheinmetall и Lockheed Martin представили улучшенный аналог HIMARS.