Бренд Lamel возобновил продажи в России, несмотря на поддержку атаки на Крымскй мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Продукцию Lamel нашли на российских маркетплейсах.

Бренд декоративной косметики Lamel Professional зарегистрирован в Великобритании и был основан уроженкой Украины Натальей Яроменко. В октябре 2022 года на странице бренда появилась серия сторис с подборкой «огненных» макияжей, в которой атака на Крымский мост называлась поводом для праздничного «дня хлопка». Уже 21 октября 2022 года бренд лишился продаж на площадках российских маркетплейсов.

8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы.

10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.

Ранее ВС России отразили атаку 10 ATACMS на Крымский мост.