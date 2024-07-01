Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За полгода в бюджет Украины поступило около $14 млрд помощи из внешних источников

С начала 2024 года ЕС, Япония, Канада и МВФ передали Украине почти $14 млрд

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

В первом полугодии в бюджет Украины поступило из внешних источников почти $14 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Крупнейшими донорами экономики Украины в этот период стали Евросоюз, Япония, Канада и МВФ.

В Минфине отметили, что в целом финансирование госбюджета Украины в первом полугодии 2024 года составило $20,2 млрд. Из внешних источников в казну поступило $13,8 млрд, облигации внутреннего государственного займа принесли $6,4 млрд.

29 июня сообщалось, что финансовая помощь Украине достигла минимума с 2022 года. В первом полугодии текущего года среднемесячные поступления в украинскую казну составили около €1,9 млрд. В мае впервые за последние годы поступления средств от иностранных партнеров не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине €1,5 млрд.

1 июля стало известно, что Украина заложила в план бюджета двукратное падение помощи от Запада. В частности, власти предусматривают получение от западных стран в 2025 году грантов и кредитов на $37,8 млрд, а в 2027 году, как ожидает Киев, этот показатель снизится до $19,4 млрд.

Ранее Украина отказалась погашать долги перед СНГ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами