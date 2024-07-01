Участники рекламного рынка со всей страны соберутся в Екатеринбурге

Более 1,5 тыс. участников рекламного рынка со всей страны соберутся в Екатеринбурге 20 сентября на национальном рекламном форуме «Регионы», чтобы обсудить ключевые вопросы индустрии. Об этом сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая является организатором мероприятия.

Площадкой форума станет МТС Live Холл, который входит в состав международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

По словам первого вице-президента АКАР Валентина Смолякова, региональный рекламный рынок показывает положительную динамику.

По оценке ассоциации в 2023 году объемы инвестиций в нем выросли на 30%.

«Важно сохранять и преумножать эту динамику, помогать локальным брендам формировать эффективные маркетинговые кампании, говорить о новых рекламных инструментах и возможностях для малого и среднего бизнеса», — заявил Смоляков.

Он убежден, что для устойчивого развития рекламного рынка важно оценивать не только эффективность маркетинговых инструментов, но и коммуникаций в целом, в том числе внутренних.

Поэтому в этом году деловая программа форума «Регионы» во многом будет посвящена роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса, добавил он.

Контент форума будет представлен в пяти блоках: стратегия, креатив, digital, медиа и маркетинговые коммуникации.

Эксперты обсудят разработку бренд-стратегий, поговорят о новых возможностях использования искусственного интеллекта в работе креативных команд, оценят тенденции в digital маркетинге и многое другое.

Национальный рекламный форум «Регионы» — это проект, созданный для развития регионального рынка рекламы. Он проводится с 2018 года, и в этом году состоится в пятый раз.

Медиахолдинг Rambler&Co — генеральный информационный партнер форума.