Российский банк сохранил повышенную ставку на уровне 18% годовых

Сбер продлил предложение с повышенными ставками до 18% по своему вкладу «Лучший%», сообщает пресс-служба банка.

Клиенты Сбера получат повышенную ставку при вложении средств на 6 или 7 месяцев при выплате процентов в конце срока.

«За июнь количество клиентов по всем вкладам и накопительным счетам Сбера возросло на 1 млн, количество открытий вкладов – на 1,6 млн», — отметил директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбера Дмитрий Володин.

Клиенты Сбера могут открыть вклад с помощью приложения или в офисе банка.