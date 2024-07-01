Несколько тысяч объектов недвижимости в Сириусе передано в собственность России

Судебные приставы изъяли более 2,4 тыс. объектов недвижимости, которые расположены на федеральной территории «Сириус», и передали в собственность России. Об этом РИА Новости сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

«В рамках одной категории исполнительных производств в доход РФ обращено 2427 объектов недвижимого имущества, расположенных в федеральной территории «Сириус», — сказал он.

По словам Аристова, приставы передали в собственность России более 2,7 млрд акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство», в бюджет было перечислено более 1,5 млрд руб.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что российские прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий.

В марте Краснов сообщал, что с 2023 года в судебном порядке в собственность государства возвращено 15 стратегических предприятий в сфере военно-промышленного комплекса общей стоимостью более 333 млрд рублей.

Ранее бывшие владельцы трех заводов опротестовали передачу объектов промгруппы государству.