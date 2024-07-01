Состояние российских миллиардеров выросло на $28,7 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые шесть месяцев 2024 года увеличилось на $28,749 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым бизнесменом остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние выросло на $902 млн, до $32 млрд. На втором месте совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (+$3,54 млрд, общий рост до $28,2 млрд). На третьем — бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (+$3,24 млрд, до $27,2 млрд).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых они владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят 25 российских граждан, общее состояние которых на 1 июля составляет $354,99 млрд.

3 июня РИА Новости со ссылкой на рейтинг BBI сообщало, что совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $17,8 млрд с начала года.

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