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Форс-мажора вокруг открытия банковских счетов гражданам РФ в Турции нет

Госбанк: форс-мажора из-за открытия банковских счетов россиянам в Турции нет

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Global Look Press

Представитель государственного банка Ziraat в Анкаре заявил, что ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции стабильная и без каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Об этом пишет РИА Новости.

Открытие счетов для российских граждан в частных банках Турции происходит под строгим контролем головных офисов. В некоторых случаях могут быть установлены ограничения, и весь процесс занимает не менее трех дней, как сообщил представитель одного из частных банков страны. Он отметил, что одним из основных требований для открытия счета для граждан РФ является наличие неснимаемого депозита на сумму не менее 10 тысяч долларов США.

Публикации в социальных сетях о массовых отказах россиянам в открытии банковских счетов в Турции не соответствуют действительности, заявил представитель госбанка. Он подчеркнул, что нет никаких негативных тенденций или чрезвычайных ситуаций в данное время.

Условия для открытия банковского счета остаются прежними, требуется предоставление документов о разрешении на работу/учебу, вид на жительство и в некоторых случаях депозит. Все запросы проверяются головным офисом, и после получения одобрения счет открывается.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

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