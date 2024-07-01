Американский инвестор назвал госдолг США «гигантским»

США не в состоянии выплатить свой государственный долг, из-за чего проблемы страны будут только усугубляться. Такое заявление сделал известный американский инвестор Джим Роджерс, передает РИА Новости.

В материале со ссылкой на казначейство США отмечается, что государственный долг страны уже превысил $34,7 трлн. Данную сумму эксперт назвал «гигантской».

«Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем», — подчеркнул специалист.

Как он сказал, сейчас очень плохое время, чтобы быть американским подростком. По словам Роджерса, из-за большого государственного долга молодых людей в США ждет множество проблем.

27 июня в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что США будет политически трудно снизить уровень своего государственного долга и дефицита бюджета. Тем не менее директор-распорядитель финансовой организации Кристалина Георгиева посчитала, что подходящее время для принятия Вашингтоном соответствующих мер уже настало.

Ранее бизнесмен Ким Дотком призвал продавать американские доллары из-за скорого краха США.