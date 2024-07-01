Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский инвестор назвал госдолг США «гигантским»

Инвестор Роджерс заявил о неспособности США выплатить свой госдолг

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

США не в состоянии выплатить свой государственный долг, из-за чего проблемы страны будут только усугубляться. Такое заявление сделал известный американский инвестор Джим Роджерс, передает РИА Новости.

В материале со ссылкой на казначейство США отмечается, что государственный долг страны уже превысил $34,7 трлн. Данную сумму эксперт назвал «гигантской».

«Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем», — подчеркнул специалист.

Как он сказал, сейчас очень плохое время, чтобы быть американским подростком. По словам Роджерса, из-за большого государственного долга молодых людей в США ждет множество проблем.

27 июня в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что США будет политически трудно снизить уровень своего государственного долга и дефицита бюджета. Тем не менее директор-распорядитель финансовой организации Кристалина Георгиева посчитала, что подходящее время для принятия Вашингтоном соответствующих мер уже настало.

Ранее бизнесмен Ким Дотком призвал продавать американские доллары из-за скорого краха США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами