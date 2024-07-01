Эксперты рассказали о ситуации с российским рублем в ближайшее время

Эксперты ожидают снижения волатильности и постепенной стабилизации курса российского рубля. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, власти РФ будут пытаться стабилизировать рубль вблизи тех значений, которые были до введения санкций. В первую очередь за счет снижения Центробанком валютных интервенций во втором полугодии.

Аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева выразила мнение, что ситуация на валютном рынке по мере адаптации к новым ограничениям в отношении России стабилизируется. Основополагающим фактором, определяющим направление курса рубля, остается платежный баланс.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко заявил, что объем продажи валюты экспортерами на рынке является значительным, и он оказывает положительное влияние на курс рубля.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в июле 2024 года фундаментальных скачков курса доллара не ожидается, он будет находиться в пределах 88–92 рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России сократит продажи валюты на рынке почти на треть.