Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для пенсионеров отменили комиссии при оплате ЖКХ

В России отменили комиссии при оплате ЖКХ для многодетных и пенсионеров

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

С 1 июля в России начал действовать запрет на взимание банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для определенных льготных категорий граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Закон об отмене комиссий для людей, нуждающихся в социальной поддержке, был принят в конце прошлого года. В апреле правительство утвердило список таких категорий, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Согласно новому закону, отменены комиссии за перевод платежей за жилье и коммунальные услуги, а также штрафы за задержку или неполное погашение задолженности. Запрет на взимание комиссий распространяется на кредитные организации, платежных агентов, банковских платежных агентов и субагентов, но не распространяется на федеральную почтовую связь.

До этого сообщалось, что граждане России, у которых размер накопительной пенсии составил 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера, будут получать однократную выплату этих накоплений с 1 июля в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 № 632-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами