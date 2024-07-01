Для пенсионеров отменили комиссии при оплате ЖКХ

С 1 июля в России начал действовать запрет на взимание банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для определенных льготных категорий граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Закон об отмене комиссий для людей, нуждающихся в социальной поддержке, был принят в конце прошлого года. В апреле правительство утвердило список таких категорий, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Согласно новому закону, отменены комиссии за перевод платежей за жилье и коммунальные услуги, а также штрафы за задержку или неполное погашение задолженности. Запрет на взимание комиссий распространяется на кредитные организации, платежных агентов, банковских платежных агентов и субагентов, но не распространяется на федеральную почтовую связь.

До этого сообщалось, что граждане России, у которых размер накопительной пенсии составил 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера, будут получать однократную выплату этих накоплений с 1 июля в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 № 632-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.