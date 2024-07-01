Россиянам рассказали, кто может получить двойную пенсию в 2024 году

В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Он перечислил другие восемь категории граждан, имеющих право на двойную пенсию:

● вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву вследствие военной травмы. Если вдова не вступила в новый брак;

● нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС;

● нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили инвалидность при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;

● члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов;

● космонавты — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;

● военнослужащие — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;

● работники летно-испытательного состава — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;

● федеральные госслужащие — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней.

«Существуют иные способы получить двойную пенсию. Например, гражданину обязаны выплачивать пенсию по старости и корпоративную пенсию, если его начальство осуществляло дополнительные взносы в НПФ. Военнослужащий может претендовать на пенсию по старости и военную пенсию, если после увольнения со службы он устроится на гражданскую должность», — сказал Зайнуллин.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Чтобы получить страховую пенсию, им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. С 2028 года такое право получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет со стажем от 15 лет и 30 пенсионными баллами.

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