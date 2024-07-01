Россиянам рассказали, как заработать максимум пенсионных баллов в 2024 году

В 2024 году предельный размер годового дохода, облагаемого страховыми взносами в Социальный фонд, составляет 2,225 млн руб. Максимальный размер — 10 пенсионных баллов — получат те, кто получает такие суммы. Соответственно, средний ежемесячный заработок должен составлять около 185 417 руб. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«1 балл = (СВ / НСВ) × 10, где СВ — это сумма страховых взносов, а НСВ — нормативный размер страховых взносов, который рассчитывается как предельная база, умноженная на 22%, то есть 2,225 млн руб. умножить на 0,22. Причем данный размер дохода считается совокупно по всем видам доходов, с которых удерживаются взносы: заработная плата, независимо от количества мест работы, предпринимательская деятельность (но не деятельность самозанятых)», — отметил экономист.

Он напомнил, что 1 балл приносит в 2024 году 133,05 руб. в месяц надбавки к пенсии. При этом баллы накапливаются не только за рабочий стаж, но и за дополнительные заслуги:

● Срочная служба в армии — 1,8 балла;

● Уход за ребенком до 1,5 года — 1,8 балла;

● Уход за вторым ребенком до 1,5 года — 3,6 балла;

● Уход за третьим и последующими детьми до 1,5 года — 5,4 балла;

● Уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, которому больше 80 лет — 1,8 балла;

● Переезд вместе с военнослужащим супругом или супругой в местность, где нет возможности трудоустройства (не больше пяти лет) — 1,8 балла;

● Жизнь за границей с супругой или супругом, которые работают в дипмиссиях или консульствах России (не больше пяти лет) — 1,8 балла.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. С 2028 года в рамках пенсионной реформы такое право получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет со стажем от 15 лет и 30 пенсионными баллами.

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