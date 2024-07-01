Россиянам сообщили о подорожании гостиниц

Средний чек за ночь в стандартном номере в России в июне 2024 года вырос на 10% к июню 2023-го и составил 4,5 тыс. руб. Активнее всего цены росли в апарт-отелях, пансионатах и глэмпингах. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе платформы Bronevik.com.

Как изменились цены на размещения за год:

*апарт-отель — 4,9 тыс. руб. (+24%);

*пансионат — 4,2 тыс. руб. (+21%);

*глэмпинг — 9,1 тыс. руб. (+21%);

загородный отель — 6,6 тыс. руб. (+20%);

курортный отель— 6,5 тыс. руб. (+18%);

турбаза — 5,1 тыс. руб. (+16%);

апартаменты — 3,3 тыс. руб. (+14%).

В мотеле и хостеле средний чек за ночь вырос на 14% за год, до 3,1 тыс. руб. и 2,3 тыс. руб. соответственно. В отеле забронировать ночь стало дороже на 11%, за 4,8 тыс. руб.

«Апарт-отели сочетают в себе удобство гостиниц и «свободу» апартаментов. По сути, люди живут в отдельной квартире, но при этом пользуются гостиничными услугами и инфраструктурой. Поэтому данный тип объектов привлекает все больше туристов, что, в свою очередь, подстегивает ценник. Тем более апарт-отелей пока в принципе меньше, чем традиционных гостиниц», — отметила исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Лидером по росту стоимости туристического жилья в России стала Омская область, там средний чек за стандартный номер вырос на 20%, до 4,2 тыс. руб. за ночь. Однако самым дорогим для туристов оказалось проживание в объектах Чукотки (8,8 тыс. руб. за ночь), Сахалинской области (6,2 тыс. руб.) и Магаданской области (6,1 тыс. руб.). Самые популярные среди российских туристов Москва и Санкт-Петербург в топе по цене за ночь находятся на пятом (5,4 тыс. руб. за ночь) и на 12-м (5 тыс. руб.) местах соответственно.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отели в Крыму резко вырос.