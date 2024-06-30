Во Франции вырастет цена на газ

Цены на газ во Франции поднимутся на 11,7% с первого июля. Об этом сообщает Franceinfo.

Отмечается, что данное решение принято комиссией по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа составит €129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне текущего года. Данная мера коснется порядка 10 млн французов.

До этого сообщалось, что крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum откажется от закупок российского СПГ с 26 июля. Решение принято в связи с 14-м пакетом санкций в отношении РФ, который ранее одобрил Совет Евросоюза. Новые ограничения включают запрет на импорт СПГ российского происхождения через терминалы ЕС, которые не подключены к газовой сети.

Ранее Газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.