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Гонконг нарастил импорт алмазов из России

РИА: Гонконг в 2024 году нарастил импорт алмазов из России в 18 раз

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Depositphotos

Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из РФ в 18 раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости на основании данных гонконгского статбюро.

Известно, что за январь — май Гонконг приобрел российских алмазов на $657,3 миллиона против $36,5 миллиона годом ранее.

В результате этого Россия стала третьим главным поставщиком алмазов для экономики Азии. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее.

Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг остается за Индией с поставками на $2,9 миллиарда, на втором месте Израиль с $716,6. Обе страны сами алмазы не добывают.

До этого стало известно, что Индия существенно нарастила закупки российских алмазов.

13 апреля гендиректор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн подал в отставку из-за конфликта с бельгийским правительством по поводу санкций стран-членов Евросоюза и «Большой семерки» (G7) в отношении российских драгоценных камней. Он занимал этот пост в течение 13 лет.

Ранее стало известно, на сколько упали доходы ЕС от экспорта алмазов из-за антироссийских санкций.

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