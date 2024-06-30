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Запад потерял товаров на $256 млрд из-за санкций против РФ

РИА: доходы РФ от экспорта за два года действия санкций выросли на $30 млрд

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Shutterstock

Компании из недружественных государств недополучили товаров из РФ на $256,5 млрд в то время, как Россия за два года действия санкций сумела заработать дополнительные $30,9 млрд. К такому выводу пришло РИА Новости, которое ссылается на данные из открытых источников.

Агентство утверждает, что, согласно торговой статистике, в 2022 году импортеры стран Запада недополучили товаров на $64,1 млрд, а в 2023 году — на $192,4 млрд. Совокупно выходит $256,5 или 21 трлн руб.

Россия же, перенаправив товары в дружественные страны, заработала порядка $287,5 млрд (26 трлн руб.), то есть не только компенсировала выпавшие доходы, но и получила сверху более $30 млрд (около 5 трлн руб.).

Среди товаров, которые РФ стала в меньшем количестве поставлять на Запад, — минералы, драгоценности, металлы, древесина, пластмасса, резина и ряд других.

Ситуацию с санкциями против России на днях прокомментировал известный американский инвестор Джим Роджерс. По его мнению, правительство РФ проделало «достойную работу» по обходу введенных коллективным Западом ограничений. Он также выразил уверенность, что Россия со временем полностью оправится от последствий санкций.

Ранее в МИД заявили, что санкции не помешают России продавать ресурсы за рубеж.

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