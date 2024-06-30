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Airbus затягивает поставки 10 самолетов в ОАЭ

National: Airbus затягивает поставки 10 самолетов A350 компании Emirates в ОАЭ

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Global Look Press

Европейский производитель Airbus задерживает поставки 10 самолетов A350 авиакомпании Emirates из ОАЭ. Об этом пишет эмиратское издание The National.

Отмечается, что задержка поставок самолетов заставила Emirates менять график вылетов. Изменения претерпели рейсы в Бахрейн, Эдинбург, Кувейт, Маскат, Мумбаи, Ахмадабад, Лион и Болонью. В дальнейшем авиакомпания планирует использовать A350 для осуществления сверхдальних рейсов, в том числе в США и Латинскую Америку.

Самолет A350 может вмещать до 300-350 пассажиров. К марту 2025 года в Emirates намерены получить 10 таких воздушных судов.

До этого в самолеты Boeing и Airbus попали детали из титана с поддельной сертификацией.

Расследование подделки документации проводит Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи для Boeing, а также крылья для Airbus.

Ранее на рейсе Уфа — Москва у самолета треснуло лобовое стекло во время полета.

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