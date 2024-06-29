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Стало известно, с какими долгами не пустят за рубеж

ЦБ: россияне с просрочкой по кредитам и алиментам рискуют стать невыездными

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Shutterstock/Champion studio

Россияне с неоплаченными долгами рискуют стать невыездными, предупредила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова. Ее слова приводит mail.ru.

Столкнуться с запретом на выезд за границу можно, имея задолженность от 10 тыс. рублей по алиментам, кредиту или другим обязательствам. Речь идет об установленном судебными приставами долге, который не был погашен в течение двух месяцев с момента назначения, пояснила эксперт.

При этом приставы могут сложить все накопленные штрафы в один, подчеркнула Львова. Если суммарный размер долга превысит 30 тыс. рублей, неплательщик может стать невыездным за задержку оплаты хотя бы на один день.

Представитель ЦБ рекомендовала россиянам регулярно проверять наличие неоплаченных счетов и свою кредитную историю.

До этого сообщалось, что россияне стали больше брать в долг через микрозаймы.

Ранее стало известно, кому в России весной чаще одобряли микрокредиты.

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