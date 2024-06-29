Эксперт оценила потенциал поставок российского газа в Иран

Потенциал поставок российского газа в Иран без строительства новых трубопроводов составляет около 10 млрд кубометров в год, считает старший консультант компании «Имплемента» Евгения Попова. Ее цитирует РИА Новости.

По прогнозам эксперта, в ближайшие два года объем прокачки не превысит 3-4 млрд кубометров газа. Эти объемы пойдут на внутренние нужды Ирана.

В среду, 26 июня, российский «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в исламскую республику. Эксперты считают, что «Газпром» намерен через Иран закрепиться на Ближнем Востоке.

До этого России предрекли резкий рост нефтегазовых доходов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что РФ скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай.