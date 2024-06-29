Финансовая помощь Украине достигла минимума с 2022 года

Внешние финансовые поступления в бюджет Украины достигли минимальных показателей с февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на данные Минфина Украины сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в первом полугодии текущего года среднемесячные поступления в украинскую казну составили около €1,9 млрд. В мае впервые за последние годы поступления средств от иностранных партнеров не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине €1,5 млрд.

Агентство указывает, что в 2022 году в финансировании бюджетных нужд Украины участвовали 17 стран и отдельно Евросоюз, средние поступления составляли €2,9 млрд в месяц.

В 2023 году Украину финансово поддерживали 13 стран и Евросоюз, в среднем страна получала из внешних источников около €3 млрд.

29 июня сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики Украины на текущий и 2025-й годы. Предполагается, что в 2024 году украинская экономика вырастет только в диапазоне 2,5% — 3,5%, вместо прежних уверенных 3,2%. Одновременно в 2025 году экономику Украины ждет рост на 5,5% против 6,5% в предыдущем прогнозе, опубликованном в апреле этого года.

Ранее МВФ одобрил выделение Киеву $2,2 млрд.