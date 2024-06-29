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На Украине изъяли завод бывших депутатов Рады

ГБР: на Украине изъяли завод экс-депутатов Медведчука и Козака

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Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в своем Telegram-канале об изъятии у бывших депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака завода стоимостью $5 миллионов.

«ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака», — сказано в тексте.

Речь идет о кирпичном заводе, который находится во Львовской области.

До этого сообщалось, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в здании Киевской городской администрации и у заместителя мэра Киева Константина Усова. По данным источников, речь шла о следственных действиях по факту вымогательства чиновником на регулярной основе неправомерного вознаграждения у одного из столичных перевозчиков. До этого сотрудники украинского ГБР провели обыски в военкоматах Винницкой, Киевской и Черкасской областей республики.

Ранее ГБР и СБУ провели обыски у экс-депутата Верховной рады Котвицкого.

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