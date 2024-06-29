Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зумеры назвали условия аренды мечты

«Яндекс Аренда»: зумеры хотят жить в новостройке в центре с арендой в ₽50 тысяч

close
100%
Depositphotos

Молодые россияне хотели бы снимать жилье в новостройке в центре и платить за аренду не более 50 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование «Яндекс Аренды», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При выборе квартиры большинству зумеров (62%) важен эстетичный ремонт, наличие мебели, базовой, а также дополнительной техники — кондиционера, посудомоечной машины и сушилки для белья. Кроме того, представители молодого поколения хотели бы иметь рядом с домом несколько супермаркетов, пункты выдачи онлайн-заказов, а также «зеленые зоны» для прогулок.

Еще один значимый критерий — развитая медицинская инфраструктура. Почти каждый второй опрошенный отметил необходимость наличия рядом с местом проживания частной медклиники, стоматологии, городской поликлиники или больницы.

Также в топ важных параметров при выборе съемной квартиры попала близость детской образовательной инфраструктуры. Иметь рядом с домом школу, детский сад, спортивные секции, кружки и клубы с факультативными занятиями желают 43% зумеров.

Среди других параметров съемного жилья мечты: доброжелательные и отзывчивые соседи, живописный вид из окна, охрана на территории жилого комплекса, собственное парковочное место.

В опросе приняли участие 1200 респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 до 27 лет.

До этого эксперт спрогнозировал рост стоимости аренды жилья на 5% в июле.

Ранее россияне оценили возможность покупки квартиры без кредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами