Зумеры назвали условия аренды мечты

Молодые россияне хотели бы снимать жилье в новостройке в центре и платить за аренду не более 50 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование «Яндекс Аренды», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При выборе квартиры большинству зумеров (62%) важен эстетичный ремонт, наличие мебели, базовой, а также дополнительной техники — кондиционера, посудомоечной машины и сушилки для белья. Кроме того, представители молодого поколения хотели бы иметь рядом с домом несколько супермаркетов, пункты выдачи онлайн-заказов, а также «зеленые зоны» для прогулок.

Еще один значимый критерий — развитая медицинская инфраструктура. Почти каждый второй опрошенный отметил необходимость наличия рядом с местом проживания частной медклиники, стоматологии, городской поликлиники или больницы.

Также в топ важных параметров при выборе съемной квартиры попала близость детской образовательной инфраструктуры. Иметь рядом с домом школу, детский сад, спортивные секции, кружки и клубы с факультативными занятиями желают 43% зумеров.

Среди других параметров съемного жилья мечты: доброжелательные и отзывчивые соседи, живописный вид из окна, охрана на территории жилого комплекса, собственное парковочное место.

В опросе приняли участие 1200 респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 до 27 лет.

До этого эксперт спрогнозировал рост стоимости аренды жилья на 5% в июле.

Ранее россияне оценили возможность покупки квартиры без кредита.