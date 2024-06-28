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ЦБ анонсировал скорое прекращение моратория на ограничение стоимости кредита

ЦБ анонсировал прекращение моратория на ограничение стоимости кредита с 1 июля

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк РФ анонсировал прекращение моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) для некоторых видов займов и кредитов с 1 июля. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале регулятора.

Мораторий на ограничение ПСК был введен в августе 2023 года. Его отмену в ЦБ объяснили сохранением устойчивого уровня рыночных ставок на протяжении пяти месяцев.

Со сторой половины 2023 года полная стоимость потребительского кредита (займа) не сможет более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России (Центробанком), для соответствующей категории кредита (займа).

До этого Центробанк допустил существенное повышение ключевой ставки в июле.

Банк России на заседании 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Центробанке пояснили, что текущие темпы роста цен перестали снижаться и остаются на уровне января-марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян берут кредиты и займы на лечение.

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