Кабмин РФ скорректировал экспортные пошлины на зерно

Российское правительство изменило расчет экспортных пошлин на зерновые культуры, которые позволят снизить ставки на 700 рублей за тонну. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

«Правительство приняло решение скорректировать расчет ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры. Базовые экспортные цены, применяемые при таком расчете, увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что это также поможет простимулировать экспорт и поддержать производителей сельхозпродукции.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство приняло решение о продлении сроков эксперимента по таможенному мониторингу.

Также Мишустин уточнил, что правительство сможет воспользоваться специальным гибким инструментом тарифных преференций, чтобы стимулировать рост импорта в дружественные страны зерна, удобрений, сырья. Это позволит оказать поддержку компаниям из РФ, оказавшимся под санкциями недружественных государств, и регионам страны, где из-за изменений логистических маршрутов стало больше транспортных издержек и подорожали экспортные поставки, уточнил глава кабмина.

Ранее правительство РФ обнулило таможенные пошлины на ввоз мяса кур.