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На собственных рейсах «Аэрофлота» появится услуга Sleep+

«Аэрофлот» даст пассажирам возможность лучше выспаться во время полета

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Пресс-служба «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит услугу Sleep + на собственных международных и внутренних рейсах. Сервис позволяет выкупить для комфортного сна блок из трех кресел у окна или блок из четырех кресел в центральном ряду в салоне экономического класса. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сервис доступен на собственных международных и внутренних рейсах авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777.

Воспользоваться услугой Sleep + смогут пассажиры международных рейсов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале и другие города, а также в обратном направлении.

На внутренних рейсах Аэрофлота услугу можно приобрести при полете из Москвы и Северной столицы на Дальний Восток и обратно.

В авиакомпании уточнили, что услугу Sleep + можно выбрать при наличии свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета.

Во время полета пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыню, подушку и плед, а также дорожный набор класса «Бизнес».

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