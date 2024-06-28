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На Украине отменили арест акций компаний олигарха Фирташа

Суд на Украине отменил арест акций компаний бизнесмена Фирташа

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Danil Shamkin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отменил арест акций газовых компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на реестр судебных решений.

В пресс-службе ВАКС уточнили, что мотивы решения суда будут опубликованы через неделю. Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) со своей стороны обратилось в офис генерального прокурора с ходатайством о повторном аресте активов Фирташа.

Глава АРМА Елена Дума в связи с этим отметила, что в результате такого решения ВАКС вопросы поступлений в государственный бюджет и привлечение преступников к ответственности сомнительны».

В мае стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в махинациях с топливом на $500 млн. По данным ведомства, компании, подконтрольные Фирташу, «покупали» топливо у одной из его же компаний, а в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против физических лиц, в том числе предпринимателя Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы ВТБ Андрея Костина.

Ранее в офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России.

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