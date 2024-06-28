На Украине отменили арест акций компаний олигарха Фирташа

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отменил арест акций газовых компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на реестр судебных решений.

В пресс-службе ВАКС уточнили, что мотивы решения суда будут опубликованы через неделю. Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) со своей стороны обратилось в офис генерального прокурора с ходатайством о повторном аресте активов Фирташа.

Глава АРМА Елена Дума в связи с этим отметила, что в результате такого решения ВАКС вопросы поступлений в государственный бюджет и привлечение преступников к ответственности сомнительны».

В мае стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в махинациях с топливом на $500 млн. По данным ведомства, компании, подконтрольные Фирташу, «покупали» топливо у одной из его же компаний, а в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против физических лиц, в том числе предпринимателя Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы ВТБ Андрея Костина.

Ранее в офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России.