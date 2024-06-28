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Символ эпохи Лужкова в Москве выставили на торги с огромной скидкой

ТЦ «Наутилус» в центре Москвы повторно выставили на торги со скидкой в ₽650 млн

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Росимущество повторно выставило на торги торговый центр «Наутилус» в центре Москвы. В этот раз символ эпохи Лужкова хотят продать со скидкой в ₽650 млн, сообщает РИА Новости.

Цена лота составляет 1,88 млрд рублей. Аукцион запланирован на 29 июля. Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома.

Предыдущая попытка продать здание за 2,53 млрд рублей оказалась неуспешной. ТЦ выставлялся на торги в августе 2023 года и так и не нашел покупателя.

«Наутилус» неоднократно подвергался критике за внешний вид и негативное влияние на архитектурный вид Лубянской площади.

До этого стал известен новый владелец дачи Сталина в Подмосковье. Объект выкупил фонд «Стратегическое развитие», принадлежащий Роману Баталову — бизнесмену и зятю бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Ранее в России предложили запустить аукционы для покупки красивых автономеров.

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