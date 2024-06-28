СберСеллер представил новые возможности размещения в Telegram

СберСеллер предложит новый подход размещения брендов в Telegram, который объединит branding- и performance-возможности коммуникации, рассказала директор по развитию партнерских отношений и коммуникаций СберСеллера Кристина Лайус в рамках конференции по маркетинговым коммуникациям AdIndex City.

Она рассказала, что новая концепция снижает вероятность потери аудитории благодаря высоким показателям посещаемости и вовлеченности.

«Концепция Brandformance-gram позволит СберСеллеру создать новую модель взаимодействия с аудиторией, сочетая высокочастотные коммуникации и тактические решения для охвата целевой аудитории», — сказала она.

Также на конференции выступили представители МегаМаркета, Газпромбанка, «Вкусно — и точка» и онлайн-кинотеатра Premier.