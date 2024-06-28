Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СберСеллер представил новые возможности размещения в Telegram

В Москве рассказали, как минимизировать потери аудитории рекламы

close
100%
СберСеллер

СберСеллер предложит новый подход размещения брендов в Telegram, который объединит branding- и performance-возможности коммуникации, рассказала директор по развитию партнерских отношений и коммуникаций СберСеллера Кристина Лайус в рамках конференции по маркетинговым коммуникациям AdIndex City.

Она рассказала, что новая концепция снижает вероятность потери аудитории благодаря высоким показателям посещаемости и вовлеченности.

«Концепция Brandformance-gram позволит СберСеллеру создать новую модель взаимодействия с аудиторией, сочетая высокочастотные коммуникации и тактические решения для охвата целевой аудитории», — сказала она.

Также на конференции выступили представители МегаМаркета, Газпромбанка, «Вкусно — и точка» и онлайн-кинотеатра Premier.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами