Крупнейшие российские банки планируют создать альтернативу СБП

Сбер, Альфа-Банк и Т-банк объединятся в консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок, который может стать альтернативой Системе быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия».

По задумке, покупатель в магазине отсканирует QR-код, затем его перебросит на страницу оплаты, где он сможет выбрать Pay-сервис, СБП или цифровой рубль (после запуска в промышленную эксплуатацию).

«Объединение банков — уже устойчивый тренд, основная цель которого — удобство клиентов», — заявил вице-президент Т-банка Сергей Хромов.

Как отмечают основатели консорциума, создание единого QR-кода поможет улучшить качество платежных сервисов и увеличит вовлеченность клиентов во взаимодействие с банком. Также, по мнению участников, это повысит доверие покупателей к технологии.

В Т-банке отметили, что с помощью QR-кода организации, проводящие платежи, смогут нарастить свои доходы и улучшить управление данными о расчетах и аналитикой.

По словам старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых, благодаря созданию консорциума участникам будет проще внедрять новые функции для клиентов.

Ассоциация банков России поддержала инициативу. По словам президента ассоциации Анатолия Козлачкова, инициатива повысит удобство платежных инструментов для россиян и конкуренцию на финансовом рынке.

Также Национальная система платежных карт (НСПК) предложила свой вариант универсального QR-кода.

Участники консорциума отметили, что в варианте НСПК придется дополнительно интегрировать сервис со всеми банками, что потребует от них дополнительных расходов.

По словам главы Сбера Германа Грефа, для развития нужна конкуренция.

«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — сказал он.

Как отметил глава исследовательского агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков, единый QR-код, предлагаемый консорциумом банков, выведет безопасность и удобство платежей на новый уровень.