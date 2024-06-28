Зарплаты в России в одной сфере за шесть лет взлетели на 307%

Зарплатное предложение в российском промышленно-производственном секторе за последние шесть лет выросло на 307%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Роструда Михаила Иванкова.

«Именно производственно-промышленный сектор стал и будет оставаться в перспективе драйвером занятости, направленным на развитие и усиление нашей экономики, укрепление технологического суверенитета», — уверен он.

По словам Иванкова, уровень трудоустройства в отрасли и зарплаты выпускников профильных направлений полностью соответствуют запросам рынка труда в России. Так, 75% получивших высшее образование в сфере промышленности и производства успешно устраиваются на работу. Средняя зарплата составляет более 88 тыс. рублей.

До этого российские студенты назвали «зарплату мечты». Размер зарплатных ожиданий молодых россиян в 2024-м вырос до 100 тыс. рублей против 80,7 тыс. рублей в прошлом году.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России.