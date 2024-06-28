Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд встал на сторону компании Tujunga семьи Скигиных в деле ПНТ

Суд обязал раскрыть документы по крупнейшей сделке ПНТ

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на защиту интересов совладельца «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) компании Tujunga семьи Скигиных, обязав другого акционера, Елену Васильеву, раскрыть документы по крупнейшей сделке ПНТ.

Таким образом суд удовлетворил исковое требование о предоставлении документов представителями «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ). Речь идет о крупной сделке.

На собрании акционеров председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева предлагала принять решение об утверждении крупной сделки, цена которой по подсчетам может составлять от 75 процентов от размера баланса предприятия.

При этом сторона Васильевой не предоставила никаких документов по этой сделке владельцу 50 процентов акций ПНТ компании Tujunga, принадлежащей Михаилу, Евгению и Полине Скигиным. Они воздержались от голосования и обратились с иском в суд по истребованию документов.

Как рассказал «Газете.Ru» представитель Скигиных, в суде представители ПНТ открыто заявляли, что «ничего не предоставят» истцу, и призывали голосовать «как есть». Сторона истца полагает, что это было сделано намеренно, чтобы поставить Tujunga в неудобное положение.

«Петербургский нефтяной терминал» — одно из значимых предприятий в отрасли, он начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. На сегодняшний день это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 миллиона тонн в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. До 2022 года 50 процентов доли терминала принадлежало бизнесмену Сергею Васильеву, другие 50 процентов принадлежат Михаилу, Евгению и Полине Скигиным через кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd Mobalco Holdings Ltd.

Акции Tujunga Ltd они получили в наследство от отца Дмитрия Скигина, известного петербургского бизнесмена, скончавшегося 2003 году. Сергей Васильев владел 50% терминала также через кипрскую компанию Mobalco Holdings Ltd. В 2023 году акции перешли в собственность его супруге - Елене. Однако Скигины полагают, что цепочка сделок по передаче акций была незаконной и оспаривают ее в суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами