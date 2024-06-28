«Роснефть» начала новый цикл исследований редких птиц Сибири

Из порта Дудинка стартовала научно-исследовательская экспедиция «Роснефти» по изучению ценных видов птиц, обитающих в устье реки Енисей на Бреховских островах. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Впервые за последние 30 лет на этой орнитологической территории международного значения ученые проведут полномасштабные лодочные и пешие учеты птиц, исследуют фауну озер и заболоченных участков, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Полевые работы пройдут при участии специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Алексея Северцова Российской академии наук.

В «Роснефти» отметили, что экспедиция открывает новый цикл корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем.

В 2024-2027 годах ученые будут работать на севере Красноярского края — на полуострове Таймыр. По одной из версий название региона пошло от древнетунгусского слова «тамура» — ценный, богатый. «Тамура» называется и новая экологическая программа, которую реализует Арктический научный центр «Роснефти».

Первым пунктом назначения специалистов станет река Танама — левый приток Енисея. По немногочисленным научным данным, достоверность которых ученым предстоит проверить, там находятся основные места гнездования краснозобой казарки и сокола-сапсана, занесенных в Красную книгу.

Затем исследования будут продолжены на Бреховских островах, включенных в список водно-болотных угодий международного значения.

Здесь обитает больше 100 видов водоплавающих и околоводных птиц и еще около 60 видов — гнездится.

Программа «Тамура» включает также исследования карской субпопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя на западном Таймыре, исследования рыб в устье Енисея.

Также пройдут авиаисследования берегов Енисейского залива для разработки карт экологической чувствительности.