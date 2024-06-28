МСП Крыма и приграничных регионов привлекли более 13 млрд рублей за счет «зонтичных» поручительств

Малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и приграничных регионов (Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей) привлек 13,3 млрд рублей за счет специального лимита «зонтичных» поручительств, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, МСП приграничных регионов привлекли 10,4 млрд рублей под «зонтичные» поручительства, а Крыма и Севастополя – 2,9 млрд рублей.

МСП заключили более 800 кредитных договоров с использованием спецлимита «зонтичных» поручительств. В Крыму и Севастополе – 530 договоров.

«В приграничных регионах больше всего кредитов под поручительства получили МСП обрабатывающих производств, строительства, сельского хозяйства», — акцентировал министр экономического развития России Максим Решетников.

Он также добавил, что на Крымском полуострове в топ отраслей вошли строительство, гостиницы, общепит и обрабатывающие производства.

Поддержка МСП приграничных регионов была одной из тем во время встречи председателя правительства РФ с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. На ней Михаил Мишустин поручил Корпорации сделать все, чтобы помочь местным предпринимателям «иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания».

Как отметил Александр Исаевич, представители микробизнеса стали первыми по объему привлеченного финансирования и числу полученных кредитов.

«В приграничных регионах – более 6,3 млрд рублей и 680 договоров, а в Крыму и Севастополе – более 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров», — сказал он.

Напомним, в начале 2024 году Корпорация МСП представила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП Крыма, Севастополя и приграничных регионов. «Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Этот инструмент господдержки был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».