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Россияне стали реже брать кредитки

Выдача кредитных карт в России за май сократилась на 9%

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Depositphotos

В мае россияне оформили 2,17 млн кредитных карт. Объем выдачи по сравнению с апрелем сократился на 9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Средний лимит по кредитке вырос на 2% месяц к месяцу — со 120 до 122 тыс. рублей. Общий лимит составил 264,90 млрд рублей.

Для сравнения: в прошлом мае российские банки выдали 2,29 млн кредитных карт на 269,37 млрд рублей со средним лимитом в 118 тыс. рублей.

Лидером по объему выдачи кредитных карт в мае стала Москва. Жители столицы за период оформили 166,49 тыс. карт с лимитом 40,63 млрд рублей. На втором месте Московская область, где за месяц было выдано 130,48 тыс. карт на 17,84 млрд рублей. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург с 86,52 тыс. карт на 11,68 млрд рублей.

До этого сообщалось, что россияне стали больше брать в долг через микрозаймы. Средний размер таких кредитов по итогам мая превысил 10 тыс. рублей.

Ранее россиян предостерегли о новой схеме мошенничества с кредитами.

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