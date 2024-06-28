В бразильском мясе нашли паразитов

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине, поставленной в Россию из Бразилии компанией Seara Alimentos Ltda. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)», — заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что по факту выявленного нарушения был введен усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия. Также Россельхознадзор обратился к коллегам из Бразилии с просьбой провести расследование на предприятии и принять меры по недопущению зараженной продукции на экспорт в Россию.

До этого специалисты Роскачества провели исследование покупной шаурмы и выявили в ней кишечную палочку, листерию и стафилококк.

Ранее в России решили создать ГОСТ на шаурму.