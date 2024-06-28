Дело о признании банкротом дистрибутора «Стандарт качества» рассмотрят в суде

В Арбитражном суде Москвы в июле состоится первое заседание по иску Ярославского ликеро-водочного завода (ЯЛВЗ), который требует признать банкротом компанию «Стандарт качества» — дистрибутора водки «Хортиця». Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

В публикации отмечается, что ЯЛВЗ обратился в суд с утверждением о финансовой несостоятельности контрагента. Представитель истца подчеркивает, что у «Стандарта качества» есть задолженность перед заводом по оплате товара на сумму более 30 млн рублей.

Представитель ЯЛВЗ подчеркивает, что долг возник на основании договора от 7 октября 2019 года, заключенного между организациями по поставке алкогольной продукции. В соответствии с ним в период с июня по июль 2023 года «Стандарту качества» была передана продукция, которую до сих пор полностью не оплатили, добавил он.

До этого стало известно, что заводы группы компаний «Традиции успеха», ранее принадлежавшие Global Spirits, прекратили выпуск водки «Хорта» (ранее известной как «Хортиця»).

Ранее в РФ арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця».