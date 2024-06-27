Яндекс запустит тренажер для развития навыков разработки и аналитики

Яндекс представил тренажер для разработчиков CodeRun, где можно не только решать задачи, но и соревноваться за звание лучшего в своем направлении. Об этом на фестивале Young Con рассказал руководитель CodeRun и глава блока «Привлечение и развитие» в HR Tech Яндекса Олег Мохов.

Он рассказал, что Яндекс давно проводит контесты и поддерживает платформу Яндекс Контест для проверки знаний на разных контестах и технических собеседованиях.

«В итоге у нас накопился большой архив задач для разработчиков и аналитиков, который мы хотели опубликовать в одном месте, чтобы все желающие могли развивать навыки, готовиться к собеседованиям и тренироваться к контестам», — добавил он.

Отмечается, что тренажер позволяет проверять и улучшать знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать награды за свои достижения. При этом в Яндексе уточнили, что все задачи, представленные в нем, составляли разработчики компании и приглашенные эксперты. Они разбиты по уровням сложности и направлениям.

Например, в каталог задач входят задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, «Тренировок по алгоритмам» и других мероприятий Яндекса. Также каждый пользователь CodeRun сможет отслеживать свой прогресс в личном профиле.

По мнению разработчиков тренажера, его главной особенностью стали тематические и авторские подборки, которые составлены из задач, придуманных или рекомендованных экспертами. Например, в нем есть задания по машинному обучению от технического директора Поиска и золотого медалиста международной олимпиады ICPC Алексея Гусакова.

Кроме того, пользователи CodeRun могут принимать участие в сезонных соревнованиях. Отмечается, что сезон длится несколько месяцев, а участники получают баллы за решенные задачи и соревнуются за лидерство в рейтинге. По его итогам лидеры рейтинга получают сертификаты, мерч, приглашение на награждение в офис Яндекса и другие призы.