Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яндекс запустит тренажер для развития навыков разработки и аналитики

Российским разработчикам станет проще развивать свои навыки

close
100%
Depositphotos

Яндекс представил тренажер для разработчиков CodeRun, где можно не только решать задачи, но и соревноваться за звание лучшего в своем направлении. Об этом на фестивале Young Con рассказал руководитель CodeRun и глава блока «Привлечение и развитие» в HR Tech Яндекса Олег Мохов.

Он рассказал, что Яндекс давно проводит контесты и поддерживает платформу Яндекс Контест для проверки знаний на разных контестах и технических собеседованиях.

«В итоге у нас накопился большой архив задач для разработчиков и аналитиков, который мы хотели опубликовать в одном месте, чтобы все желающие могли развивать навыки, готовиться к собеседованиям и тренироваться к контестам», — добавил он.

Отмечается, что тренажер позволяет проверять и улучшать знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать награды за свои достижения. При этом в Яндексе уточнили, что все задачи, представленные в нем, составляли разработчики компании и приглашенные эксперты. Они разбиты по уровням сложности и направлениям.

Например, в каталог задач входят задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, «Тренировок по алгоритмам» и других мероприятий Яндекса. Также каждый пользователь CodeRun сможет отслеживать свой прогресс в личном профиле.

По мнению разработчиков тренажера, его главной особенностью стали тематические и авторские подборки, которые составлены из задач, придуманных или рекомендованных экспертами. Например, в нем есть задания по машинному обучению от технического директора Поиска и золотого медалиста международной олимпиады ICPC Алексея Гусакова.

Кроме того, пользователи CodeRun могут принимать участие в сезонных соревнованиях. Отмечается, что сезон длится несколько месяцев, а участники получают баллы за решенные задачи и соревнуются за лидерство в рейтинге. По его итогам лидеры рейтинга получают сертификаты, мерч, приглашение на награждение в офис Яндекса и другие призы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами