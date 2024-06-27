Сбер будет награждать молодых ученых за использование AI

В Научной премии Сбера появилась новая номинация —«AI в науке», которую будут вручать за выдающие научные результаты, полученные с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом стало известно на GigaConf.

Награда предназначена молодым исследователям не старше 35 лет. Все три номинации Научной премии Сбера будут включать дополнительную категорию для молодых ученых за использование в исследованиях искусственного интеллекта.

«AI в науке. Физический мир» — в области физики, химии, астрономии, науки о Земле и технических наук. «AI в науке. Науки о жизни» — в области биологии, медицины и сельскохозяйственных наук. В области «AI в науке. Цифровая вселенная» — математики (включая математические методы в экономике), компьютерных наук и информатики (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев пояснил, что это сделано для выявления лучших практик использования AI в научном процессе. По его мнению, с одной стороны, это еще один стимул для молодежи заниматься наукой, а с другой — демонстрация преимуществ искусственного интеллекта, который помогает быстрее получать научные результаты и совершать новые открытия.

Каждый коллектив лауреатов получит приз в размере 4,5 млн рублей и 1 млн рублей на облачные вычисления. Теперь общий призовой фонд Научной премии Сбера, включая новую номинацию, составляет 76,5 млн рублей. Церемония награждения состоится в конце года.